A meno di clamorosi colpi di scena, per oggi niente sentenza del Tar del Lazio sulla domanda di ripescaggio del Como in serie C. Lo ha fatto sapere alle ore 20 l’avvocato del club azzurro Eduardo Chiacchio, che attendeva notizie dal Tribunale dopo l’udienza terminata alle 14.30. «La sentenza? Non abbiamo avuto comunicazioni. A questo punto riteniamo che possa arrivare domani mattina»