CI DISPIACE, SONO FINITI I FONDI | Ultim’ora: Inps ci lascia morti di fame, è tutto terminato

Ultime novità per quanto riguarda l’INPS: ecco cosa sta succedendo, i dettagli e le curiosità che lasciano tutti senza parole

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più curiosi di approfondire alcuni temi delicati che portano ad un miglioramento eccessivo della propria situazione economica e finanziaria, volendo sapere sempre qualcosa in più di quello a cui sono abituati. Oggi, infatti, abbiamo deciso di approfondire la situazione che riguarda una novità dell’INPS: andiamo a vedere tutti i dettagli e le curiosità che possono fare al caso vostro.

Negli anni, abbiamo potuto notare come il mondo economico e finanziario della nostra società è largamente cambiato, così come tutto ciò che ne è connesso. Ultimamente, la crisi economica e il rincaro dei prezzi, hanno ripreso a farsi sentire, mettendo a dura prova la situazione non solo delle famiglie ma anche di coloro che sono single.

La parola fondamentale è sempre il risparmio che, però, non aspetta altro che un cambiamento necessario o un aiuto concreto per far fronte ai problemi che spesso sono messi in campo dalla situazione attuale.

Abbiamo deciso di parlarvi di una novità che riguarda proprio l’INPS, sempre a sostegno dei nostri carissimi lettori a cui c’è bisogno di dare più informazioni possibili circa quello che vi è in corso nella nostra bella Italia.

Novità INPS: ecco cosa riguardano, tutti i dettagli

Uno dei problemi da affrontare soprattutto se non si ha una famiglia o una compagna, sono le spese quotidiane che stanno per diventare un vero salasso. Bisogna certamente dire che per chi vive da solo, queste aumentano a dismisura ma proprio per venire incontro a questa esigenza, esistono diversi Bonus messi a disposizione dal Governo per agevolarvi di gran lunga la vita ma anche le spese.

Per ricevere queste agevolazioni non bisogna superare determinate soglie di Isee e quindi segnarsi tutte le spese proprio per capire se vi si può accedere. Un aiuto alle persone che vivono sole è proprio un respiro di sollievo che fa davvero tanto; infatti, la legge di Bilancio prevede che per i periodi di imposta dal 2025 al 2027, di dare al lavoratore dipendente fino a mille euro se sei single e 2mila euro se ha figli anche nati al di fuori del matrimonio, purché questi vengano riconosciuti. Tra gli altri bonus a cui vi si può accedere, vi è proprio il Bonus affitto, soprattutto se devi spostarti per motivi di lavoro.

Altri Bonus

Non solo lavoro o spese per la casa, da qualche tempo a questa parte è stato pensato anche il Bonus psicologo, cui somma viene erogata una sola volta e cambia a seconda dell’ISEE.

Le domande, inoltre, devono essere inviate entro il 14 novembre e a metà Novembre verranno pubblicate anche le graduatorie distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, che terranno conto del valore Isee più basso e dell’ordine delle domande. Purtroppo però, notizia dell’ultima ora è che i fondi per questo bonus sono quasi terminati.