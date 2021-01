Ciclismo 2021, il Lario prepara il calendario

Dopo un anno come il 2020 tormentato per l’emergenza sanitaria, stanno prendendo corpo i calendari delle varie discipline sportive. La Federazione ciclistica ha da poco presentato quello delle competizioni internazionali Under 23 e Juniores.

In questo caso c’è soltanto una corsa che vede coinvolto il Lario, il Piccolo Giro di Lombardia, competizione riservata agli Under 23, che è stato programmato per domenica 23 ottobre 2021. La manifestazione, ormai da anni, ha la sua base a Oggiono, in provincia di Lecco, ma prevede il tradizionale passaggio sul Colle del Ghisallo. In passato era previsto anche un transito nella Brianza comasca, che però nel 2020 è stato evitato per non impattare troppo sul territorio.

Sempre a livello di giovani, ci potrebbe essere una variazione che riguarda il Gran Premio Città di Cantù, prova nazionale della categoria Juniores, solitamente organizzata il giorno di Pasqua.

Gli organizzatori del Club Ciclistico Canturino, capitanati da Paolo Frigerio, nel 2021 vorrebbero proporre l’evento in una altra festività, più avanti nel calendario, il 2 giugno.

A livello di ciclisti “Pro” l’appuntamento di più grande rilievo è il Giro di Lombardia, fissato per sabato 9 ottobre con lo storico passaggio dal Ghisallo e località di partenza e di arrivo da definire dagli organizzatori di Rcs Sport.

Potrebbe tornare in Brianza – come nel 2019, nella foto – il Giro Rosa-Iccrea femminile. La data è stata programmata dalla Federazione internazionale dal 2 all’11 luglio, ma il patron Giuseppe Rivolta chiederà lo spostamento di una settimana, quindi dal 9 al 18 dello stesso mese.

La corsa a tappe, che nel 2020 è andata in scena al Centro-Sud, tornerà al Nord, da Ovest a Est e sicuramente non mancherà qualche frazione disegnata in Lombardia.