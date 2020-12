Ciclismo, il tricolore Juniores Montoli premiato a Padova

Blitz a Padova per Andrea Montoli, corridore del Canturino, che ha ricevuto il premio nazionale “Fwr Baron-Pedron-Wilier Progetto Giovani”. Una cerimonia che si è svolta in velocità, visto che dopo poche ore il Veneto sarebbe diventato “Zona rossa”. Montoli ha ricevuto la targa ed è ripartito immediatamente per la Lombardia. Il ciclista che nel 2020 ha vinto il Campionato italiano degli Juniores, nel 2021 gareggerà con il team spagnolo Kometa Xstra Under 23, gestito dalla Fondazione Contador.