Ciclismo in rosa, Greta Marturano brilla in Spagna

La marianese Greta Marturano come nel 2020 protagonista in Spagna: la ciclista della società Top Girls-Fassa Bortolo dopo tre tappe è infatti all’ottavo posto assoluto nella classifica generale della Setmana Ciclista Valenciana, corsa in cui lo scorso anno ha conquistato la maglia di miglior giovane.

Marturano è a 2’34’’ dalla leader, la fuoriclasse olandese Annemiek Van Vleuten. Oggi si disputa la quarta e ultima frazione, la Finestrat-Alicante.

Domenica sui pedali anche per altre atlete comasche, Alice Gasparini e Valentina Basilico. Entrambe, infatti, sono al via del Trofeo Rosa Green Bike, gara Open su strada di Sant’Urbano (Padova), sulla distanza di 90 chilometri. Per Gasparini (Isolmant-Premac-Vittoria) un doppio compito: inserirsi in una eventuale fuga o supportare la velocista Martina Fidanza in caso di arrivo in volata.

Valentina Basilico, 18 anni, Junior del Racconigi Cycling Team, viene sempre più spesso schierata in gare Open con ottimi risultati e avrà i riflettori puntati addosso. In settimana, infatti, ha corso nelle Marche nella tre giorni internazionale sulla pista di Ascoli Piceno, confrontandosi con atlete di lunga esperienza, conquistando un 6° posto nella corsa a punti, un 9° nello scratch e un 10° assoluto nella graduatoria finale Omnium.

In Veneto il Bike Club Cadorago, infine, schiera Beatrice Roda nella prova Open ed Elisa Valtulini in quella Open.