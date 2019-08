Ciclismo paralimpico, nuova sezione al Museo del Ghisallo

Ci sarà anche la maglia del comasco Roberto Bargna, campione paralimpico a Londra 2012, tra i cimeli di una nuova sezione che aprirà al Museo del Ciclismo del Ghisallo. L’inaugurazione dello spazio dedicato al ciclismo paralimpico è stata fissata per il prossimo 12 ottobre, quando sul Colle passerà il Giro di Lombardia, che poi transiterà da Muro di Sormano, Colle di Civiglio e Valfresca prima di terminare in piazza Cavour.

Una sezione che ospiterà, oltre alla divisa di Bargna, i cimeli di alcuni tra i più importanti protagonisti, maschili e femminili, come ad esempio della veneta Francesca Porcellato, vincitrice delle più importanti medaglie a livello internazionale.

Oltre a quella dedicata allo sport paralimpico, il Museo del Ciclismo sta per inaugurare una ulteriore sezione, tutta dedicata al pedale femminile.