Ciclismo: tutti alla Parigi-Nizza, in Francia si pedala

(ANSA) – ROMA, 07 MAR – La Milano-Sanremo ieri è stata rinviata a data da destinarsi, ma altrove si continuerà a pedalare a tutta. In Francia domani (l’epilogo il 15, dopo 8 tappe) è pronta a scattare la 78/a Parigi-Nizza che vedrà al via molti big rimasti appiedati dal rinvio di eventi importanti, come la Tirreno-Adriatico, il Giro di Sicilia, la Strade Bianche e la stessa ‘Sanremo’. Non gare qualsiasi, ma classiche di primavera che una tradizione ultrasecolare, che solo la guerra era riuscita ad annullare. Il primo a cambiare programma è stato Vincenzo Nibali – che puntava sulla ‘Corsa dei due mari’, seguito dallo slovacco Peter Sagan, da Michael Matthews, Nacer Bouhanni ed Elia Viviani, che in extremis si sono uniti a Caleb Ewan e Sam Bennett. Saranno al via da Parigi anche Nairo Quintana, Romain Bardet, Thibaut Pinot e l’australiano Richie Porte. Da tenere d’occhio, per la vittoria finale, il francese Julian Alaphilippe. Fra misure di sicurezza legate alla diffusione del coronavirus e incertezza sui programmi futuri (anche la disputa del Giro d’Italia è a rischio), la gara a tappe francese scatterà regolarmente con 17 squadre e 136 corridori, escluso il campione uscente Egan Bernal, molto popolare in Francia dopo la vittoria nel Tour dell’anno scorso. Gli organizzatori hanno dovuto fare i conti con il virus, dal momento che oltre le Alpi l’epidemia sta dilagando, portando alcuni team (Astana, Ineos, Mitchelton-Scott e UAE Emirates) a dare forfait. Il numero dei corridori è così salito da 7 a 8 per ciascuna squadra, con la concessione di due wild card a B&B Hotels-Vital Concept e Circus-Wanty Gobert. (ANSA).