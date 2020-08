Cinema sotto le stelle a Tremezzina e Menaggio

Cinema sotto le stelle sul Lago di Como. Tre pellicole da godere nella frescura del parco comunale Teresio Olivelli a Tremezzo, in piazza XI Febbraio a Lenno o nel piazzale Martiri delle Foibe a alle scuole medie di Menaggio.

Martedì 11 agosto, alle 21, per la rassegna “Tra la Luna e le Stelle – Notti di cinema itinerante”, al Parco Teresio Olivelli a Tremezzo, è in programma la commedia “Il mio capolavoro” di Gastón Duprat. Una storia di amicizia nel mondo dell’arte narrata da Arturo Silva, gallerista e commerciante d’arte, amico per la pelle di Renzo Nervi, un pittore caduto in disgrazia dopo aver conosciuto il successo negli anni Ottanta.

Giovedì 13 agosto, alle 21, a Menaggio, cinema per i ragazzi con il film d’avventura “Zanna Bianca”. Ancora animazione con “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” del grande illustratore Lorenzo Mattotti, martedì 18 agosto, alle 21 in piazza XI Febbraio a Lenno. Giovedì 20 agosto, alle 21, a Menaggio, verrà proiettato il film biografico “The Idol” di Hany Abu-Assad, mentre il 25 agosto, alle 21, in piazza XI Febbraio a Lenno, sarà la volta di “Qualcosa di meraviglioso” di Pierre-François Martin-Laval. La storia vera del piccolo Fahim, un bambino di otto anni, genio degli scacchi, costretto a fuggire dal Bangladesh con suo padre. A Parigi padre e figlio si ritroveranno a condurre una vita da immigrati clandestini.

Il mese di agosto si chiude con “Don’t Worry” di Gus Van Sant. Tratto da una storia vera, vede protagonista John Callahan, personaggio dotato di un humour spesso fuori luogo e con un grave problema di alcolismo. Appuntamento il 27 agosto, alle ore 21, alle scuole medie di Menaggio.