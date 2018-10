Circolazione dei Diesel 3, una serie di deroghe approvate da Regione Lombardia

La Giunta regionale lombarda ha approvato ulteriori misure con nuove disposizioni temporanee e deroghe sulla circolazione dei veicoli euro 3 diesel che vanno ad integrare il piano approvato nel luglio scorso.

Per quanto riguarda i diesel Euro 3 sono state previste deroghe per:

– I veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con Isee inferiore a 14mila euro (qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni)

– I veicoli di proprietà per il trasporto di persone e condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età (qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni)

– Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale come previsto dell’articolo 54 del Codice della Strada (autoveicoli per il soccorso stradale, autospazzaneve, autoambulanze ad esempio)

– Veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l’avvenuto acquisto da parte dell’intestatario del mezzo stesso.

– Veicoli appartenenti alle associazioni o società sportive iscritte a federazioni affiliate al Coni o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l’iscritto è direttamente impegnato e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l’iscritto è direttamente impegnato.

Le deroghe temporanee si applicano alla stagione invernale 2018/2019, con temine di applicazione al 31 marzo 2019.