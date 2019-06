Claudio Borghetti al “Dariosauro”

Il 24 giugno sarà Claudio Borghetti, vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia, l’ospite dell’ultima puntata del “Dariosauro”, settimanale politico in onda tutti i lunedì su Espansione Tv a partire dalle 21.20. La formula della trasmissione resta sempre la stessa, con la possibilità per i telespettatori di chiamare in diretta allo 031.3300655 oppure inviare messaggi WhatsApp scritti e audio al numero 335.7084396. Sui canali social è attivo l’hashtag #dariosauro.