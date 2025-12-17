Codice della Strada, le strisce pedonali diventano invisibili | UFFICIALE: italiani sconvolti e città nel caos

L’opposizione all’attacco: sicurezza a rischio

Secondo i consiglieri di minoranza, come riportato da laprovinciapavese, la situazione a cui si è giunti è il culmine di anni di segnalazioni rimaste inascoltate. “Da anni vengono segnalate, da cittadini e consiglieri, situazioni di degrado e inefficienza della segnaletica nel territorio comunale, senza che si siano registrati interventi risolutivi”, affermano. I problemi si estendono sia alla segnaletica verticale, con cartelli “scoloriti, abbattuti, coperti dalla vegetazione o del tutto mancanti”, sia a quella orizzontale. Le strisce pedonali, in particolare, sono “talmente scolorite da risultare quasi invisibili, compromettendo la sicurezza dei pedoni, in particolare bambini, anziani e persone con disabilità“.

La difesa del sindaco: lavori in corso e responsabilità esterne

La risposta del Sindaco Andrea Ceffa, tuttavia, non è tardata ad arrivare: “In consiglio parlerà l’assessore Nicola Scardillo – ha detto il sindaco – ma non reputo che siano argomenti degni di un’interrogazione”. Il primo cittadino si difende, sottolineando gli sforzi dell’amministrazione: “C’è un lotto di strade che verranno asfaltate nelle prossime settimane e in cui verranno ritracciate le righe”. A riprova dell’impegno, cita lavori effettuati in estate: “A luglio abbiamo fatto piazza Volta, via Pompei e via della Castellana”.

Ceffa spiega che “gli uffici seguono un ordine preciso per questo tipo di lavori” e accoglie le segnalazioni dei cittadini come “utili, visto che non possiamo avere occhi dappertutto”. Ad aggravare la complessità della situazione ci sono anche i numerosi cantieri pubblici, legati alla posa della fibra ottica e alla realizzazione di un nuovo elettrodotto, progetti “realizzati da aziende diverse”. Il sindaco conclude assicurando controlli sulla qualità dei ripristini: “Quando ci accorgiamo che il primo ripristino non è conforme a un minimo standard qualitativo lo facciamo rifare”, trasferendo la responsabilità sul lavoro delle ditte appaltatrici.