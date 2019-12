Colombia: sondaggio, 70% ‘boccia’ Duque

(ANSA) – BOGOTA’, 5 DIC – Nel giorno in cui i colombiani sono scesi in piazza per la terza volta in due settimane in adesione ad uno sciopero nazionale, un istituto specializzato in sondaggi ha sostenuto che il 70% della popolazione disapprova la gestione del presidente Iván Duque. Secondo l’istituto Invamer, che ha realizzato l’inchiesta a fine novembre per alcuni organi di stampa, solo il 24% si è detto soddisfatto dell’operato del capo dello Stato, mentre il 6% non ha espresso un giudizio. Inoltre, il 79% degli intervistati crede che la situazione del Paese peggiori e solo l’11% considera positiva la gestione dello Stato da parte del governo. Il sondaggio rivela inoltre che i temi che maggiormente preoccupano i colombiani sono l’insicurezza (88%), la corruzione (84%) e l’economia (78%).