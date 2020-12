Como, 50 positivi, ma ancora 11 morti

Cinquanta positivi in provincia di Como, ma ben undici morti, questo il bollettino relativo alla giornata di oggi diffuso da Regione Lombardia. A parte la situazione dei decessi, elevata nel Comasco, ma non in tutta la Lombardia, che ne conta 49, gli altri indicatori confermano la discesa della seconda ondata della pandemia.



Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-14) e nei reparti (-157). A fronte di 11.607 tamponi effettuati sono 843 i nuovi positivi, con un rapporto tra esami fatti e virus sceso al 7,2%. I guariti o dimessi sono 1.141.



Nelle grafiche la situazione della provincia di Como

E quella della Lombardia