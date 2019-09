Como e sport, Lario in decima posizione per numero di atleti tesserati

I comaschi hanno voglia di praticare dello sport. Il dato infatti che riguarda il numero di atleti tesserati nelle federazioni Coni (i numeri sono riferiti al 2017), colloca la provincia al decimo posto, preceduto in Lombardia solo da Lodi (ottavo posto). Sembra però che siano i maschi a preferire lo sforzo fisico visto che alla voce Sport femminile (ovvero l’analisi di squadre, atlete e risultati 2018), Como si piazza solo in 68esima posizione. Sono comunque cifre interessante per inquadrare la natura dei comaschi che però, alla voce strutture sportive (la macro area che analizza, oltre i tesserati anche gli enti e l’offerta di sport e eventi), vede il territorio in una meno onorevole 37esima posizione. L’indice di sportività del Sole 24 Ore dunque ben fotografa una realtà composita dove non sempre alla voglia di praticare sport corrisponde un’adeguata risposta da parte del territorio e di chi lo gestisce. Sono lusinghieri i dati che trattano il delicato tema del rapporto tra sport e bambini (ovvero i numeri dei tesserati Coni e delle scuole sportive), con la provincia lariana in 12esima posizione. Decisamente importante per la natura sempre più turistica che sta assumendo la città e la provincia di Como è il connubio tra sport e turismo inteso come la possibilità di coniugare l’attività motoria alla scoperta di itinerari, musei e luoghi da visitare. In questa particolare voce il gradino occupato è il ventesimo. Altrettanto importante il legame tra sport e natura che guarda alle attività da praticare a stretto contatto con la natura come la vela, il golf e la presenza di comprensori alpini: Como è in 25esima posizione. Infine ottimo 19esimo posto alla voce sport paralimpico (inteso come numero di società).