Como ha ospitato le Azzurre | Il calcio femminile ora è pronto per affrontare il Brasile

Lo stadio Sinigaglia ha offerto la suo cornice per il calcio femminile che ha convinto contro il Giappone. La Nazionale femminile è grintosa.

La Nazionale italiana femminile cresce e convince contro il Giappone. La partita giocata a Como è stata ricca di emozioni e applausi allo stadio Sinigaglia.

La città è stata molto felice di ospitare la Nazionale che ha pareggiato 1-1 contro il Giappone in un’amichevole dal grande valore tecnico e simbolico.

Dopo il cammino brillante a Euro 2025, le Azzurre di Andrea Soncin hanno confermato la loro voglia di vincere e la crescita davanti a oltre 2.300 spettatori.

Il commissario tecnico ha schierato un 3-5-2 con diverse novità, offrendo spazio alle giovani e volti nuovi per sondare le abilità. Tuttavia, non ha voluto rinunciare alla solidità del gruppo. L’Italia ha mostrato di avere personalità, ritmo e una buona organizzazione, tenendo testa a una delle nazionali più compatte del panorama mondiale.

Spettacolo e applausi a Como per la Nazionale

L’Italia ha trovato il vantaggio al 7’ della ripresa con Giada Greggi, abile a finalizzare una splendida azione costruita con grande classe. Un doppio tacco di Severini e Girelli e conclusione precisa della centrocampista azzurra.

Il Giappone, come sempre, non si è arreso e ha pareggiato pochi minuti più tardi con Hasegawa, autrice di un passaggio perfetto e finalizzato. Il match si è chiuso sull’1-1, ma Soncin è stato molto soddisfatto del suo team. “Abbiamo dato spazio a tante giocatrici nuove e la risposta è stata positiva. Il gruppo sta crescendo, anche sotto il profilo mentale.” Ergo. è stata una prestazione convincente. Il tutto è avvenuto in un contesto di festa e partecipazione: Como ha risposto alla grande, confermando l’affetto della per la squadra.

Martedì sera tocca alla sfida con la nazionale brasiliana

L’Italia è pronta alla serata del 28 con un match di altissimo livello. Infatti alle 18:15 allo stadio Ennio Tardini di Parma, le Azzurre affronteranno il Brasile, avversario di rango e banco di prova ideale per misurare ulteriormente il livello della squadra.

Soncin ha annunciato che effettuerà alcuni cambi, dando spazio a chi è stato escluso a Como, in modo da valutare l’intera rosa. Il match sarà un nuovo banco di prova nel percorso di preparazione verso le qualificazioni al Mondiale 2027. L’Italia è pronta a lottare anche a Parma: entusiasmo, fiducia e una certezza che cresce partita dopo partita. Le Azzurre continuano a crescere in grinta e preparazione.