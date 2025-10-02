Como nei libri | Non solo Manzoni ha dato cuore a questi paesaggi: 3 libri su Como

Non solo “I Promessi Sposi”! La serie crime “I Delitti del Lago di Como” offre un panorama sul lato oscuro del Lario.

Quando si parla di Como in letteratura, il pensiero corre subito a I Promessi Sposi e alle sue atmosfere romantiche tra lago e montagne.

Tuttavia, se volete vivere un’avventura diversa più contemporanea e avvincente ambientata sul Lario ci sono opzioni interessanti. Giovanni Cocco e Amneris Magella nella loro serie noir “I delitti del lago di Como” offrono una visione differente delle pacifiche sponde del lago.

Ambientata tra ville storiche, borghi affacciati sull’acqua e sentieri nascosti tra i monti, la saga ha come protagonista il commissario Stefania Valenti. Lei è una donna sola, tenace e profondamente umana, che affronta casi complessi in un territorio dove la bellezza paesaggistica si mescola con i segreti più oscuri.

Scordate il lago di Como delle cartoline, aprite gli occhi su quello delle verità taciute, delle famiglie potenti e delle ombre che ritornano dal passato.

I delitti del lago di Como

Questa serie si apre con “Ombre sul lago” (2013), dove un resto umano ritrovato durante i lavori stradali in montagna riapre ferite risalenti alla Seconda guerra mondiale. In “La ballata di un uomo solo “(riedizione del 2021 di Omicidio alla stazione Centrale), l’indagine parte da un misterioso incidente d’auto nei pressi di Villa d’Este e si allarga fino a coinvolgere politica, affari e vecchi conti mai chiusi.

Infine, “Morte a Bellagio” (2018, ripubblicato nel 2022) trasporta il lettore nel cuore della “perla del lago”, dove l’affondamento di una Mercedes e il cadavere di una giovane erede scatenano un’indagine che mette in luce le fragilità e le rivalità di una famiglia all’apparenza perfetta. Ogni libro calibra le indagini con i tormenti personali di Stefania Valenti, rendendola un personaggio credibile e molto realistico nella sua umanità.

Una Como diversa dal solito

Como in questi scritti non è un semplice sfondo ma un protagonista silenzioso. Le montagne diventano luoghi dove nascondere i cadaveri, le acque del lago custodiscono misteri e le ville storiche celano tensioni familiari che affondano le radici nei decenni.

Cocco e Magella, lui scrittore e lei medico legale, uniscono sensibilità narrativa e competenza tecnica per creare thriller eleganti e profondi. Il successo della serie ha portato a nuovi capitoli, tra cui La sposa nel lago, Nessuno sarà dimenticato e Omicidio al faro. Uno scorcio diverso del Lario, niente storie d’amore, ma un fascino oscuro.