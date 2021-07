Como Nuoto, match-ball per la serie A

Match-ball per la Como Nuoto, che oggi alle 16.30 gioca a Napoli gara 2 di finale per la serie A1 di pallanuoto femminile. Le “Rane rosa” hanno già conquistato il primo match domenica in casa, a Legnano, contro l’Acquachiara. Una vittoria arrivata ai rigori dopo un incontro decisamente equilibrato.

Una nuova affermazione delle ragazze di coach Stefano “Tete” Pozzi significherebbe promozione nella categoria maggiore. In caso contrario, a decidere la sorte del campionato sarà la “bella” che, come ha stabilito il sorteggio della Federazione, andrà in scena a Legnano domenica.

«Siamo consci della possibilità di finire tutto e fare tombola – afferma il coach biancoazzurro Pozzi – Vogliamo vivere questo momento nel pieno delle nostre capacità e non ci nascondiamo: siamo in Campania per chiudere la contesa e faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo. Rispetto all’incontro di andata – sottolinea ancora il tecnico – abbiamo pensato ad alcune piccole variazioni tattiche. Di fronte troveremo un avversario più che all’altezza, molto forte, che giocherà nella sua piscina. Sarà ancora una volta un incontro all’insegna dell’equilibrio e dello spettacolo, come è successo in gara 1».

«Siamo carichissime – sostiene il capitano Maria Romanò – Le ore che ci separano dal match sono ormai poche; siamo pronte e determinate e abbiamo una gran voglia di portare a casa il risultato».

«Dobbiamo metterci alle spalle la sconfitta nella prima partita e guardare con fiducia a questa – spiega Franco Porzio, patron dell’Acquachiara Napoli – Bisogna avere la forza di trasformare il rammarico per una vittoria accarezzata fino a pochi minuti dalla fine in determinazione e grinta».

«Abbiamo un solo risultato a disposizione e giocheremo per vincere a tutti i costi – sostiene l’allenatrice Barbara Damiani – Conosciamo il valore dell’avversario ed abbiamo analizzato la partita d’andata. Dovremmo mettercela tutta per riportare la serie in parità».

Per chi volesse seguire in diretta l’incontro fra Como Nuoto Recoaro e Acquachiara, la partita sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook Napoleggiamo.