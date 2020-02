Como verso Arezzo. L’appello di Banchini

Un’altra toscana sulla strada del Como in serie C, che dopo lo scivolone interno con la Pistoiese deve affrontare in trasferta l’Arezzo (domani alle 17.30). Gli avversari precedono gli azzurri di un punto e di una posizione in classifica. La sfida diventa quindi decisiva in chiave playoff. «Giochiamo con una squadra che ha trovato la propria identità – ha spiegato ieri il mister Marco Banchini – Dobbiamo giocare con la giusta attenzione e sbagliare poco».