Comocrea Textile Design Show, il 22 si apre a Villa Erba la 61esima edizione

Manca ormai poco alla 61esima edizione di Comocrea Textile Design Show. Il 22 e 23 ottobre a Villa Erba torna infatti l’estate nei colori e nei motivi dei disegni tessili, presentati dagli studi di disegno tessile internazionali più importanti che metteranno in mostra la nuova collezione primavera estate 2020.

Comocrea Textile Design Show è l’unica rassegna dedicata esclusivamente al design tessile per l’abbigliamento, alla quale prendono parte studi di diverse provenienze: Italia, Regno Unito, Francia, Olanda e Australia. «La situazione congiunturale internazionale degli ultimi anni ha pesato non poco sul settore – sottolinea Stuart Sartori, presidente di Comocrea – Tra i comparti che hanno beneficiato dei segnali positivi verso una discreta ripresa, il tessile rimane ancora fanalino di coda strappando a fatica un +0,2% nel secondo trimestre 2018 in Lombardia, a testimonianza degli sforzi che le nostre aziende stanno affrontando per rimanere competitive sui mercati internazionali.

Noi disegnatori cerchiamo di fare la nostra parte».