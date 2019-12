ComoNext, chiesti 2 milioni. Orsenigo: «Sia trattato come Lodi»

Da anni polo di eccellenza visitato dalle più alte cariche a livello nazionale e regionale. Le stesse istituzioni che non sempre però sono pronte a promuovere finanziamenti per le sue attività. Il consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo punta i riflettori su ComoNext, che definisce «una struttura di alto valore strategico, motore dello sviluppo, del trasferimento dell’innovazione e della crescita della nuova imprenditoria avanzata sul territorio, posta in area di confine».

«ComoNext è tutto questo – dice Orsenigo – ma Regione Lombardia sembra essersene dimenticata. Per l’ennesimo anno consecutivo, in vista del bilancio, il Pd prova a ottenere per questo gioiello comasco dei finanziamenti».

«Ho chiesto che per il prossimo anno si stanzino 2 milioni di euro in carico alla missione di bilancio “Sviluppo economico e competitività”, che è quello dedicato anche alle eccellenze lombarde della ricerca e dell’innovazione – spiega Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd – Il nostro emendamento vuole garantire risorse per le azioni di sostegno del trasferimento dell’innovazione e per la crescita della nuova imprenditoria avanzata sul territorio tramite lo sviluppo dei parchi scientifico-tecnologici». Orsenigo ricorda che «in analogia a quanto avvenuto con la legge regionale 22/2017 relativamente al Parco tecnologico Padano-Science park di Lodi, si può autorizzare un contributo anche per il Parco scientifico tecnologico ComoNext di Lomazzo, che aspetta da tempo un sostegno concreto da parte di Regione Lombardia».