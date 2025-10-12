Conad manda in terapia Nike e Adidas | A 12,90€ le scarpe più amate dalle casalinghe italiane (regalate!!!)

Quest’offerta della Conad sta facendo le scarpe ai grandi marchi Adidas e Nike. A soli 12,90 euro fa contente tutte le casalinghe.

Nike e Adidas sono da decenni i due giganti incontrastati del mondo degli articoli sportivi. Da quasi sessant’anni si contendono costantemente il dominio del mercato, sebbene con approcci diversi.

Nike, forte della sua immagine legata all’alta performance e all’innovazione tecnologica, eccelle soprattutto nell’abbigliamento sportivo tecnico, come spiega “Vestilanatura.it”, mentre Adidas domina il settore dello streetwear e del lifestyle.

Questa rivalità spinge entrambi i colossi a superarsi continuamente, investendo in sponsorizzazioni stellari, design d’avanguardia e campagne di marketing globali, il tutto per assicurarsi la fetta più grande del mercato.

Un attore inaspettato sta però silenziosamente minando le fondamenta del loro impero. Si tratta della Conad.

Un prezzo imbattibile

Mentre Nike e Adidas si concentrano sulla supremazia del brand e del prezzo, la Conad sta sempre più conquistando i consumatori, dimostrando che non serve un logo milionario per fare breccia nel loro cuore.

Sono soprattutto le casalinghe che ne apprezzano l’impareggiabile comfort che riesce a regalare nelle lunghe giornate passate in casa o a sbrigare le commissioni. Puntando su un prezzo accessibile e sulla comodità pura, con un prezzo irrisorio di appena 12,90 euro, sta diventando il simbolo di una “rivoluzione della convenienza”.

Adidas e Nike “asfaltate” dall’offerta

Con questo prodotto l’idea che solo il prestige possa muovere le vendite si trova quindi in uno stato di crisi, considerando che l’oggetto di questa inattesa rivoluzione è un prodotto tanto comodo quanto economicamente accessibile.

Si può trovare nei supermercati Conad a 12,90 euro in diversi colori e sia per donna che per uomo. Si tratta delle ciabatte e calzature da riposo InBlu, un’alternativa pratica ed economica che risponde a un bisogno fondamentale di comfort quotidiano. Sono la dimostrazione che, a volte, per “asfaltare” i colossi del settore non servono miliardi di dollari, ma semplicemente una calzatura confortevole e un prezzo che chiunque può permettersi.