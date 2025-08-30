Conad, STANGATA dal Ministero della Salute: ritiratelo subito o vi chiudiamo i locali | Muffa sul cibo

Attenzione massima a un lotto di prodotti venduti nei punti vendita Conad: la catena informa che sono state rinvenute tracce di muffa.

Negli ultimi anni, effettuare la spesa settimanale si sta rivelando sempre più una sorta di corsa a ostacoli. In effetti, il carovita e l’aumento dei prezzi delle materie prime ha avuto rilevanti (e nefaste) ripercussioni sulle tasche delle famiglie italiane, e riempire il carrello a fronte di uno scontrino ragionevole rappresenta una sfida costante.

Come se ciò non bastasse, le varie aziende della GDO impiegano strategie di marketing sottili, ma che puntano a gonfiare l’importo in cassa, come la disposizione strategica dei prodotti.

Se ci fate caso, infatti, quelli ad alta rotazione, e con il prezzo più caro, vengono posizionati ad altezza occhi, in modo da essere appetibili e immediatamente riconoscibili. I più economici, invece, sono relegati negli scaffali più alti o bassi, e necessitano di un’accurata ricerca da parte del consumatore.

Inoltre, sempre più spesso si verificano richiami di prodotti non conformi, contaminati o – peggio – persino ammuffiti, ed è quanto accaduto negli ultimi giorni nella catena di supermercati Conad. Si tratta di uno snack amatissimo da grandi e piccini: ecco di quale si tratta e cosa fare se lo avete inavvertitamente stoccato in dispensa.

Merendine ammuffite sugli scaffali dei punti vendita Conad

L’annuncio del ritiro, divulgato da Conad e riportato anche dal sito ilsalvagente.it, riguarda una delle merendine più diffuse in Italia. Lanciata originariamente dall’azienda dolciaria Mulino Bianco, essa ha conosciuto ampia popolarità a partire dagli anni ’90, conquistando sia grandi che piccini.

Non a caso, per molti Millennials questo snack dolce è associato ai ricordi scolastici, mentre i cosiddetti Boomers lo collegano perlopiù alle pause durante l’orario di lavoro. Ma anche i rappresentanti della Gen Z lo conosceranno di sicuro: stiamo infatti parlando di una delle merendine più popolari in assoluto. Attenzione però a questo particolare lotto: a seguito di alcuni controlli, Conad avrebbe rinvenuto in alcune confezioni la presenza di muffa.

Ritirate le crostatine Conad

Al pari di molti competitors, anche Conad ha lanciato le sue linee di prodotti private label, inclusa una gamma di prodotti a marchio Alimentum.

Tra di essi, rientrano anche le crostatine, in tutto e per tutto simili alle originali della Mulino Bianco. Secondo quanto si apprende da ilsalvagente.it, però, Conad avrebbe annunciato il ritiro del lotto contrassegnato dal codice L.12825A, con TMC 08/02/26 per “possibile presenza di muffe“. Le crostatine in esame sono vendute in confezioni da 200 grammi, e prodotte da Il Mangiar Sano Spa SB nello stabilimento di Castelfranco Veneto in via Staizza 50, in provincia di Treviso. Chiunque avesse acquistato crostatine appartenenti a tale lotto è invitato a restituirle al punto vendita Conad più vicino, ove potrà usufruire del legittimo rimborso.