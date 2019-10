Concorso d’Eleganza Villa d’Este, definite data e tre classi della prossima edizione

Grandi eventi sul Lario. Dopo che Rcs Sport ha reso noto che il Giro d’Italia passerà nel Comasco il 29 maggio del 2020 in occasione della tappa Morbegno- Asti, si comincia a parlare anche del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, la tradizionale manifestazione dedicata alle auto d’epoca e non solo.

Gli organizzatori, Villa d’Este e Bmw, hanno già fissato la data, dal 22 al 24 maggio prossimi. Ma non solo. Sono già stati definiti tre classi delle vetture che parteciperanno alla più importante manifestazione mondiale del settore, un evento che richiama spettatori da ogni parte del globo, oltre ad una serie di Vip appassionati di vetture d’epoca: tra loro l’attore inglese Rowan Atkinson (alias Mister Bean), il batterista dei Pink Floyd Nick Mason, il campione del mondo di Formula 1 Jackie Stewart e l’imprenditore e personaggio televisivo Joe Bastianich, il bassista dei Coldplay Guy Rupert Berryman, la modella Yasmin Le Bon con il marito Simon Le Bon dei Duran Duran, la cantante Avril Lavigne.

Per quanto riguarda le classi, ci sarà un tributo agli anni ’90 con “Hypercars of the 1990s”, un periodo in cui, spiegano gli organizzatori «sono state costruite auto con elevati picchi di prestazioni e con forme estreme».

Ci sarà poi la categoria “Guardie e ladri”, dedicata ai mezzi utilizzati, non solo dalle forze dell’ordine, ma anche quelle che sono entrate, per il loro utilizzo, nella storia criminale.

La terza classe già definita sarà “Roadster prebellici” che ricorderà le auto sportive degli anni ‘30.