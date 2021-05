Confermata la zona gialla e Como toglie le limitazioni

Tutta l’Italia in zona gialla da lunedì e spiraglio zona bianca, quella di minor rischio contagio, anche per la Lombardia dal 14 giugno. Faranno fede i dati del 28 maggio per il territorio regionale. Dal 1° giugno saranno intanto bianche Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna e dal 7 giugno Abruzzo, Veneto e Liguria. L’Istituto superiore di Sanità ha confermato una curva dell’epidemia decisamente in discesa. Oggi è stata così predisposta l’ordinanza del ministero della Salute, che per la Lombardia conferma l’attuale status e le limitazioni.



Qualcosa cambia invece per la città di Como. Negli ultimi weekend la zona gialla aveva voluto dire chiusure e sensi unici pedonali. Oggi, il sindaco del capoluogo, Mario Landriscina, ha scelto di non firmare però una nuova ordinanza restrittiva.

Niente senso unico antiorario nella “vasca” del centro storico sabato e domenica pomeriggio, niente chiusura alle auto di viale Geno e ai pedoni delle Diga Foranea. Nessuna restrizione neppure sul lungolago.



