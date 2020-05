Confindustria,primo bilancio sostenibilità in via Astronomia

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – La dg di Confindustria, Marcella Panucci, presenterà domani all’assemblea dell’associazione degli industriali il primo bilancio di sostenibilità di via dell’Astronomia. "Per la prima volta – spiega una nota – Confindustria si racconta attraverso un Report di Sostenibilità, rendicontando le azioni e i progetti che mette in campo ogni giorno nel confronto attivo con le Istituzioni nazionali ed internazionali, con il mondo dell’economia e della finanza, delle parti sociali, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell’informazione e della società civile". L’obiettivo "è quello di mappare gli effetti di queste attività in termini di valore economico, sociale e ambientale e per stimolare il dialogo costruttivo con gli attori sociali e il mondo della politica e per avvicinare l’opinione pubblica ai temi dell’impresa e dell’economia reale". E’ un approfondimento che "si articola su quattro grandi filoni narrativi", il temi del ‘valore condiviso", della "crescita economica e sociale", poi "l’industria", e il "mondo" per un ruolo "al centro dell’Europa, con una apertura globale". (ANSA).