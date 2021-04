Scendono i contagi sul Lario, 7 i morti

Oggi in provincia di Como sono stati registrati 146 nuovi casi di positività, un numero nettamente inferiore all’ultima rilevazione (226). Purtroppo la curva della mortalità è l’ultima a calare e ieri ci sono state altre 7 vittime per Covid.

Fa ben pensare per che, a fronte di un numero di tamponi molto più elevato rispetto ai giorni scorsi, in Lombardia il tasso di infezione sia sceso ancora.

Il numero complessivo dei positivi in provincia di Como si avvicina ai 55mila (54.918 per la precisione), mentre quello delle vittime

raggiunge la spaventosa cifra di 2.100.

Un dato che conforta è l’ulteriore calo del numero dei ricoverati. Negli ospedali di Asst lariana ci sono 302 pazienti totali così suddivisi: 222 a Sant’Anna, di cui 17 in Rianimazione, 47 a Cantù, di cui 5 in Rianimazione, e 21 a Mariano Comense.

Cala anche il numero di persone in attesa ai Pronto Soccorso Covid: solo 2 questa mattina al Sant’Anna e 10 a quello di Cantù.

Anche a livello regionale diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-6 rispetto all’ultima rilevazione) e anche nei reparti (-138). A fronte di 50.487 tamponi effettuati in tutta la Regione (di cui 32.239 molecolari e 18.248 antigenici), sono 2.153 i nuovi positivi (il tasso di positività è 4,2%).

Continua ad aumentare anche il numero dei guariti e dei dimessi. Sono 3.345 in più rispetto a ieri per un totale complessivo di 669.980, di cui 4.956 dimessi e 665.024 guariti.

In terapia intensiva ci sono 781 pazienti che lottano per guarire, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 5.589.

I decessi in Lopmbardia sono stati 85 per un totale complessivo di 31.994.

In Canton Ticino

Oltreconfine rimane alta l’attenzione. Oggi c’è stato un decesso per Covid e 76 persone sono risultate positive ai test. Il numero di pazienti ricoverati per Covid è 89, di questi 17 sono in cura in terapia intensiva. Il dato degli ultimi 14 giorni fotografa 287 persone positive su 100mila.