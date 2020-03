Coronavirus, 39 positivi in Sardegna

(ANSA) – CAGLIARI, 12 MAR – Con l’ultimo caso riscontrato al Policlinico Sassarese salgono a 39 le persone trovate positive in Sardegna. Lo rileva la Regione. Di queste si trovano 11 nella Città Metropolitana di Cagliari, quattro nella Provincia del Sud Sardegna, due a Oristano, 18 a Nuoro e quattro a Sassari. Complessivamente sono stati effettuati 303 test: 261 i casi negativi accertati e tre analisi ancora in corso. Dei positivi, 19 sono asintomatici e 20 presentano sintomi. I ricoverati sono 12, tutti in terapia non intensiva, mentre 27 sono in isolamento domiciliare. Nell’Isola ancora nessuno è stato ancora dichiarato guarito.