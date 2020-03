Coronavirus, 394 positivi, decessi a 13

(ANSA) – ANCONA, 10 MAR – Salgono a 394 i casi positivi nelle Marche e a 13 i decessi correlati al coronavirus. Ieri i decessi erano 12, i casi positivi 323: c’è stata quindi un’impennata di 71 positivi. I test negativi sinora eseguiti sono 1.043. Il paziente deceduto era un 94enne ricoverato a Marche Nord. Sono 54 i ricoverati in terapia intensiva, 156 quelli in terapia intensiva, 171 in isolamento domiciliare. Il maggiore numero di casi positivi resta nella provincia di Pesaro Urbino, 296, seguita da Ancona, 81, Macerata, 11, Fermo 6,mentre ASscoli rimane l’unica provincia senza casi. I casi e contatti in isolamento domiciliare sono saliti a a 1.744, tra cui 298 operatori sanitari.