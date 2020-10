Coronavirus, 61 nuovi casi in provincia di Como. Nelle terapie intensive lombarde aumento di 12 pazienti

Ben 61 le persone positive al Coronavirus in Provincia di Como; nella vicina Varese i contagi sono addirittura il doppio (121). Il Milanese conta 440 casi e la provincia di Monza e Brianza 180.

In Lombardia, complessivamente, sono 83.550 i guariti e dimessi, 1.080 i nuovi positivi con 17.186 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 6,2%. Aumenta di 12 pazienti il numero dei ricoverati nelle terapie intensive. Lo dicono gli ultimi dati diffusi in serata dalla Regione.

Ecco i numeri complessivi:

I tamponi effettuati: 17.186, totale complessivo: 2.350.108;

I nuovi casi positivi: 1.080 (di cui 104 “debolmente positivi” e 11 a seguito di test sierologico);

I guariti/dimessi totale complessivo: 83.550 (+197), di cui 1.526 dimessi e 82.024 guariti;

In terapia intensiva: 62 (+12);

I ricoverati non in terapia intensiva: 546 (+83);

I decessi, totale complessivo: 16.994 (+6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 440, di cui 236 in città;

Bergamo: 40;

Brescia: 35;

Como: 61;

Cremona: 23;

Lecco: 43;

Lodi: 10;

Mantova: 46;

Monza e Brianza: 180;

Pavia: 34;

Sondrio: 10;

Varese: 121.