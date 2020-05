Coronavirus: 85.231 guariti, più 2.352

(ANSA) – ROMA, 5 MAG – Sono 85.231 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 2.352 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. I malati sono 98.467, con un decremento di 1.513 rispetto a ieri, mentre i contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti, sono 213.013 con un incremento rispetto a ieri di 1.075. Sono salite a 29.315 le vittime, con un incremento di 236 in un giorno. In sei regioni – Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata e Molise – non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Continua anche il calo dei ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 1.427, 52 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 509, 23 meno di ieri.