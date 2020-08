Coronavirus, altri cinque nuovi casi in provincia di Como

Sono cinque anche oggi (come ieri) i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Como. Lo ha comunicato la Regione Lombardia nel consueto bollettino quotidiano. Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+208) e in provincia di Lodi e Sondrio non si registrano nuovi contagi.

Relativamente al numero dei nuovi positivi in regione, inoltre, tra i 22 rilevati in provincia di Mantova – riferisce la nota del Pirellone – “è compresa la seconda parte dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia martedì 4 agosto”.