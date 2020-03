Coronavirus: Ascoli-Chievo verso rinvio o porte chiuse

(ANSA) – ASCOLI PICENO, 03 MAR – A seguito dell’ordinanza emessa oggi dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli avente ad oggetto "misure urgenti in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19", la partita del campionato di serie B Ascoli-Chievo in programma domani alle 18.50, è al momento rinviata a data da destinarsi. La Regione ha infatti sospeso tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, fino alle 24 dell’8 marzo 2020 sul territorio regionale, diverso da quello ricompreso nella circoscrizione territoriale della provincia di Pesaro e Urbino. C’è comunque una remota possibilità che il match possa giocarsi a porte chiuse. La decisione è attesa nelle prossime ore, in accordo con la Lega Serie B. (ANSA).