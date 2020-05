Coronavirus, dati incoraggianti in Lombardia, cala il rapporto tra positivi e tamponi

Numeri ancora una volta incoraggianti in Lombardia. Ieri il bollettino del contagio in regione ha mostrato parametri tutti positivi, con un calo sia del rapporto tra tamponi fatti e pazienti positivi al virus sia dei ricoverati. In controtendenza il dato di Como: con 25 nuovi positivi, il territorio lariano è secondo solo alla provincia di Milano per i pazienti Covid accertati nella giornata di ieri. Da registrare anche 4 ulteriori vittime nel Comasco, per un numero totale di decessi, dall’inizio della pandemia a ieri, purtroppo pari a 594.

Nelle ultime 24 ore, in Lombardia sono stati processati 9.176 tamponi e i nuovi casi positivi sono 159, con un rapporto tra malati accertati e test pari all’1,7%, in discesa di circa un punto percentuale rispetto agli ultimi giorni.

Dall’inizio della pandemia sono 87.417 i lombardi che hanno certamente contratto il virus mentre le persone attualmente positive sono 24.477, con una riduzione di 738 rispetto a ieri.

Continua il calo della pressione sugli ospedali lombardi. In terapia intensiva i malati Covid sono 183, con una riduzione di 13 rispetto a ieri, mentre il calo nei reparti non intensivi è di ulteriori 99 soggetti, con un totale di 3.622 ricoverati.

Sono state 22 le vittime nelle ultime 24 ore (tra cui, come detto, 4 sono comasche) per un totale di 15.896 lombardi che hanno certamente perso la vita per il virus. Salgono a oltre 47mila, invece, le persone guarite, 875 in più rispetto a ieri.

