Coronavirus, due nuovi casi positivi in provincia di Como. In Lombardia diminuiscono i ricoveri

Emergenza Covid-19, in Lombardia aumentano sensibilmente i guariti, 673 in più nelle ultime 24 ore, e diminuiscono i ricoverati. I nuovi casi positivi nella nostra regione registrati segnalati oggi sono stati 71, di cui 24 a seguito di test sierologici e 23 “debolmente positivi”. Questo a fronte di 10.675 tamponi processati, un numero molto più elevato rispetto ai giorni scorsi.

Buone notizie arrivano dagli ospedali lombardi: i ricoverati in Terapia intensiva sono 34, 2 in meno rispetto a lunedì, mentre i pazienti nei reparti non intensivi sono attualmente 211, 18 in meno nelle ultime 24 ore.

In un giorno sono stati registrati 12 decessi, per un totale di 16.725 lombardi che dall’inizio della pandemia hanno perso la vita. Per quanto riguarda la provincia di Como, sono 2 i nuovi casi di contagio da Covid-19.