Coronavirus: in Liguria 44 nuovi casi e 39 in ospedale

(ANSA) – GENOVA, 31 AGO – Sono 44 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, secondo i dati segnalati da Alisa al Ministero e resi noti da Regione Liguria. I nuovi casi sono stati registrati solo nell’Asl Genovese e nell’Asl Spezzina: di questi, 5 sono persone rientrate dall’estero o da altre regioni italiane, 25 sono contatti di casi accertati e il resto è stato individuato con attività di screening. I tamponi effettuati sono 1.360 (in tutto, da inizio epidemia 237.402). Gli ospedalizzati sono 39, un paziente è in terapia intensiva. Non sono segnalati decessi. In isolamento domiciliare ci sono 26 persone, 1.336 sono soggetti in sorveglianza attiva. (ANSA).