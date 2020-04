Coronavirus, l’aggiornamento: nuova impennata di casi positivi in provincia di Como

La Regione Lombardia ha fornito i dati odierni dell’epidemia di Coronavirus sul territorio. I decessi sono sotto quota 200 e complessivamente si sono registrati oltre 1.200 casi positivi nelle ultime ore. Nuova impennata sul Lario, che continua ad avere un andamento non lineare: registra infatti 154 contagi (contro i 52 di ieri) e risulta essere la terza provincia con l’incremento maggiore dopo Milano (269) e Brescia (191). Complessivamente, in Lombardia scende in modo evidente il numero di ricoveri mentre cresce ancora il numero di tamponi effettuati.

– i casi positivi sono: 65.381 (+1.246); ieri: 64.135 (+1.041); l’altro ieri: 63.094 (+941)

– i decessi: 12.050 (+199); ieri: 11.851 (+243); l’altro ieri: 11.608 (+231)

– in terapia intensiva: 947 (-24); ieri: 971 (-61); l’altro ieri: 1.032 (-42)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 10.042 (-585); ieri: 10.627 (-729); l’altro ieri: 11.356 (-687)

– i tamponi effettuati: 255.331 (+11.818); ieri: 243.513 (+10.839); l’altro ieri: 232.674 (+10.706)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

Bergamo: 10.629 (+39); ieri: 10.590 (+72); l’altro ieri: 10.518 (+46)

Brescia: 11.758 (+191); ieri: 11.567 (+212); l’altro ieri: 11.355 (+168)

Como: 2.439 (+154); ieri: 2.285 (+52); l’altro ieri: 2.233 (+79)

Cremona: 5.407 (+94); ieri: 5.313 (+40); l’altro ieri: 5.273 (+71)

Lecco: 2.030 (+25); ieri: 2.005 (+19); l’altro ieri: 1.986 (+4)

Lodi: 2.714 (+36); ieri: 2.678 (+52); l’altro ieri: 2.626 (+39)

Monza e Brianza: 4.042 (+67); ieri: 3.975 (+43); l’altro ieri: 3.932 (+54)

Milano: 15.546 (+269) di cui Milano citta’ 6.421 (+95); ieri: 15.277 (+325) di cui Milano citta’ 6.326 (+166) l’altro ieri: 14.952 (+277) di cui Milano citta’ 6.160 (+102)

Mantova: 2.863 (+115); ieri: 2.748 (+57); l’altro ieri: 2.691 (+36)

Pavia: 3.536 (+88); ieri: 3.448 (+58); l’altro ieri: 3.390 (+74)

Sondrio: 937 (+71); ieri: 866 (+2); l’altro ieri: 864 (+5)

Varese: 2.106 (+85); ieri: 2.021 (+68);l’altro ieri: 1.953 (+69)

Sono infine 1.374 quelli in corso di verifica.