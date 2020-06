Coronavirus, l’analisi: un comasco su mille è positivo. Attivi sul territorio 42 focolai

Una fotografia dettagliata e puntuale sulla pandemia nelle province di Como e di Varese, quella presentata ieri dai vertici di Ats Insubria in due ore di conferenza stampa, con giornalisti in presenza e a distanza.

I positivi al Covid in provincia sono attualmente 595 su 582mila residenti (sono esclusi i circa 18mila residenti dell’Altolago che rientrano sotto l’Ats Montagna). Un residente su mille è ancora positivo. Durante la pandemia vi sono stati 6,63 casi ogni mille abitanti. I deceduti sono 616. A Varese è andata un po’ meglio, con 557 decessi e 4,40 casi ogni mille residenti, ma si tratta ad ogni modo dei territori meno colpiti di tutta la Lombardia.

Massima attenzione ai nuovi focolai, come ha evidenziato la responsabile dell’Unità Operativa di Medicina Preventiva Annalisa Donadini. Dall’8 al 14 giugno ne sono stati censiti 42 attivi, 17 in una settimana, con 109 casi complessivi. Si tratta in generale di marito e moglie o genitore e figlio, anche se un focolaio nell’Alto Varesotto conta ben 12 persone.

