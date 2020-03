Coronavirus: Toscana, su decessi, ora 38

(ANSA) – FIRENZE, 19 MAR – Impennata dei decessi di pazienti colpiti da coronavirus in Toscana. La Regione, al report di stasera, parla di 38 decessi, ben 16 in più rispetto a quanti censiti ieri. Sono invece 17 le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), e 8 le guarigioni cliniche. Sempre ad oggi la Regione conta 152 nuovi casi positivi, quindi salgono a 1.482 i contagiati totali dall’inizio dell’emergenza mentre quelli in cura – al netto di decessi e guariti – sono 1.419. Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 679 le persone in ospedale, di cui 178 in terapia intensiva. Dal monitoraggio giornaliero risultano invece in calo – sono 7.433 – le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 2.040 nella Asl Toscana centro, 2.832 nella Asl nord ovest, 2.561 nella Asl sud est.