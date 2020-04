Coronavirus, tutti i numeri di oggi a Como e in Lombardia

Come ogni giorno Regione Lombardia ha diffuso i numeri dei contagi su scala regionale e provinciale.

Di seguito e nelle grafiche la situazione di oggi e dei giorni scorsi:



– i casi positivi sono: 64.135 (+1.041) ieri: 63.094 (+941) l’altro ieri: 62.153 (+827)

– i decessi: 11.851 (+243) ieri: 11.608 (+231) l’altro ieri: 11.377 (+235)

– in terapia intensiva: 971 (-61) ieri: 1.032 (-42) l’altro ieri: 1.073 (-48)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 10.627 (-729) ieri: 11.356 (-687) l’altro ieri: 12.043 (-34)

– i tamponi effettuati: 243.513 (+10.839) ieri: 232.674 (+10.706) l’altro ieri: 221.968 (+7.098)





I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BG: 10.590 (+72) ieri: 10.518 (+46) l’altro ieri: 10.472 (+46)

BS: 11.567 (+212) ieri: 11.355 (+168) l’altro ieri: 11.187 (+94)

CO: 2.285 (+52) ieri: 2.233 (+79) l’altro ieri: 2.154 (+48)

CR: 5.313 (+40) ieri: 5.273 (+71) l’altro ieri: 5.202 (+30)

LC: 2.005 (+19) ieri: 1.986 (+4) l’altro ieri: 1.982 (+12)

LO: 2.678 (+52) ieri: 2.626 (+39) l’altro ieri: 2.587 (+18)

MB: 3.975 (+43) ieri: 3.932 (+54) l’altro ieri: 3.878 (+57)

MI: 15.277 (+325) di cui Milano citta’ 6.326 (+166) ieri: 14.952 (+277) di cui Milano città 6.160 (+102) l’altro ieri: 14.675 (+325) di cui Milano città 6.058 (+144)

MN: 2.748 (+57) ieri: 2.691 (+36) l’altro ieri: 2.655 (+24)

PV: 3.448 (+58) ieri: 3.390 (+74) l’altro ieri: 3.316 (+70)

SO: 866 (+2) ieri: 864 (+5) l’altro ieri: 859 (+10)

VA: 2.021 (+68) ieri: 1.953 (+69) l’altro ieri: 1.884 (+71)

e 1.362 in corso di verifica.