Coronavirus: Veneto, +135 contagi, due vittime

(ANSA) – VENEZIA, 28 AGO – Sono 135 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Veneto, per un dato complessivo dall’inizio dell’epidemia che raggiunge i 22.604 infetti. Si registrano nelle ultime 24 ore anche due vittime, per un conteggio totale di 2.119 morti (tra ospedali e case di riposo). Lo rende noto il bollettino della Regione. Con i nuovi focolai sul territorio si registra oggi un altro boom dei soggetti in isolamento, +1.074, per un dato complessivo di 8.110 (126 dei quali con sintomi). Si tratta però di un incremento – spiega la sanità regionale – che risente di un caricamento massivo di dati riguardanti viaggiatori sottoposti a tampone dall’Ulss di Verona, provincia in cui le persone in isolamento sono ora 2.307. I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 2.253. (ANSA).