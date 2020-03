Coronavirus: Veneto, positivi in 1.318

(ANSA) – VENEZIA, 12 MAR – Sono saliti a 1.318 i positivi al Coronavirus in Veneto, con una crescita di 269 casi rispetto alla rilevazione di ieri pomeriggio. Trenta i decessi complessivi dall’inizio del contagio. Lo rende noto la Regione Veneto. Sono 308 i ricoverati in area non critica, 83 i pazienti in terapia intensiva (2 in più rispetto alla precedente rilevazione) e 30, appunto, i decessi.