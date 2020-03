Coronavirus: Veneto, positivi sono 6.442

(ANSA) – VENEZIA, 25 MAR – I positivi in Veneto salgono stamane a 6.442, con una crescita di 373 casi rispetto a ieri sera. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.159. Quanto ai pazienti ricoverati, 1.407 sono in area non critica (+81), 316 in terapia intensiva (+2), i dimessi sono 439 e i decessi 258 (+21). Nuovo caso nel cluster di Vo’. Aumentano, in particolare, i casi nelle province di Padova (+137), Treviso (+75) e Verona (+68).