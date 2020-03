Coronavirus:in Toscana altri 56 positivi

(ANSA) – FIRENZE, 11 MAR – In Toscana risultano oggi altri 56 nuovi tamponi positivi al test per il coronavirus eseguiti nei laboratori di virologia e microbiologia delle aziende ospedaliero-universitarie: 35 a Careggi (Firenze), 14 a Pisa, 7 a Siena. I dati sono stati trasmessi dall’assessorato della Regione al Ministero della salute. Pertanto salgono a 320 i tamponi totali positivi. Fra questi, ad ora si contano tre casi di guarigione virale (negativizzati), due casi clinicamente guariti e un paziente deceduto (un anziano a Pisa nei giorni scorsi). Sono, quindi, ora 314 i pazienti attualmente positivi in Toscana. Questa la suddivisione per aree di segnalazione: 71 Firenze, 32 Pistoia, 21 Prato (totale Asl centro: 124), 43 Lucca, 40 Massa Carrara, 34 Pisa, 16 Livorno (totale Asl nord ovest: 133), 12 Grosseto, 37 Siena, 14 Arezzo (totale Asl sud est: 63). Infine, dal monitoraggio aggiornato risultano 5.837 le persone in isolamento domiciliare di cui 3.070 prese in carico attraverso numeri dedicati dalle Asl.