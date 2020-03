Coronavirus,Rossi,a via test sierologici

(ANSA) – FIRENZE, 20 MAR – "In Toscana partiamo con la prima fase di test sierologici che riguarderanno un campione di professionisti del mondo sanitario. I test saranno utilizzati per effettuare una prima valutazione del dosaggio anticorpale tra medici, infermieri, Oss, tecnici ed altri. Quando arriveranno tutti gli altri kit estenderemo l’analisi a tutto il personale sanitario della regione". Lo annuncia il presidente della Toscana Enrico Rossi dopo che una partita di test, circa 10 mila pezzi, è stata donata all’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi, in attesa che il ministero della Salute validi gli altri test e dia il via libera alla commercializzazione. "La valutazione tecnica delle specificità del test – aggiunge Rossi – sarà effettuata dai laboratori autorizzati delle Aou di Siena, Firenze e Pisa. In ogni caso a breve arriveranno anche precise indicazioni da parte del ministero della Salute sulle modalità d’uso di questo strumento di valutazione che non sostituisce il tampone come strumento diagnostico".