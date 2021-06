Corpo seppellito sul Cornizzolo: oggi si è aperta la Corte d’Assise

Si è aperta oggi, in tribunale, la Corte d’Assise con in aula Edmond Como, albanese da anni gravitante tra il Comasco e il Lecchese, accusato dell’omicidio di Besnik Metaj, albanese pure lui (di 42 anni) residente a Vittorio Veneto, Treviso. L’ipotesi è che Metaj sia stato ucciso per un credito di droga che aveva nei confronti proprio di Como. Il corpo della vittima fu ritrovato casualmente seppellito un una buca lungo la strada che porta al Cornizzolo. Oggi in aula sono stati sentiti i carabinieri che hanno indagato del delitto.

L’articolo completo sul Corriere di Como in edicola venerdì 18 giugno