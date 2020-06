Covid-19 a Como, 9 contagi ma nessuna nuova vittima. Dall’inizio della pandemia i positivi sul Lario sono stati 3.921

Nessuna vittima, oggi, in provincia di Como, per il Covid- 19. Ma altri 9 casi di contagio, che portano il totale dei positivi lariani a 3.921 dall’inizio della pandemia.

Sono queste le cifre del bollettino quotidiano sul Coronavirus diffuso da Palazzo Lombardia.

In Regione i numeri sono migliori rispetto a quelli delle 24 ore precedenti. Calo netto dei nuovi casi e riduzione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Tra giovedì e venerdì sono stati processati 13.696 tamponi e sono stati accertati 142 nuovi casi, con un rapporto dell’1,04%, più che dimezzato rispetto ai giorni scorsi.

Dall’inizio della pandemia 90.070 lombardi hanno contratto il virus, mentre le persone attualmente positive sono 19.499, 354 in meno rispetto al giorno prima.

I dimessi e guariti, altri 469 nelle ultime 24 ore, sono in totale oltre 54mila. Purtroppo, altri 27 lombardi hanno perso (il totale ora è di 16.249 persone uccise dal Covid solo in Lombardia).

La situazione degli ospedali migliora ulteriormente. Nelle terapie intensive sono 110 i ricoverati (-10) mentre cala di 120 unità il numero di degenti nei reparti ordinari, che attualmente sono 2.840.



I dati in Ticino

Oltrefrontiera, nelle ultime ventiquattro ore non sono stati registrati né casi positivi né vittime legate al Covid-19. Dall’inizio della pandemia, quindi, in Ticino si sono avuti 3.316 contagiati e 348 morti per Coronavirus.

Nelle strutture ospedaliere cantonali sono attualmente ricoverate per il Covid-19 soltanto 17 persone: 16 in reparto e 1 in terapia intensiva.