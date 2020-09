Covid-19, sei nuovi positivi nel comasco

Sono sei i nuovi positivi al Covid-19 registrati oggi in provincia di Como. Uno in meno rispetto alla precedente rilevazione.



Dal bollettino quotidiano di Regione Lombardia si apprende che sono stati effettuati 17.986 nuovi tamponi per un numero complessivo di nuovi positivi in regione pari a 257 di cui 33 “debolmente positivi” e 12 “a seguito di test sierologici”. Gli altri dati, nel complesso, testimoniano una situazione abbastanza stabile. I guariti/dimessi salgono in totale a 77.318 (+114); in terapia intensiva restano al momento 27 persone (-3), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 246 (-10). Purtroppo cresce il numero delle vittime: +4 nelle scorse 24 ore, per un totale di 16.896.

Scendendo infine nel dettaglio delle singole province, questi i numeri: 78 casi a Milano, di cui 42 a Milano città, a Bergamo si raggiunge quota 15, ben 41 a Brescia, Cremona a 4, Lecco a 6 e Lodi a 3. Si sale a 22 casi invece per quanto riguarda la provincia di Mantova e si raggiungono i 31 casi nel territorio di Monza e Brianza. Infine Pavia si è a 21 casi e a Varese a 23. Unico territorio a quota zero è quello di Sondrio.