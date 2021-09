Covid-19, tredici nuovi casi nel Comasco

Tasso di positività in lieve risalita in Lombardia: oggi il rapporto tra tamponi analizzati e nuovi positivi era pari allo 0,7%, ieri invece era a quota 0,5%.

Intanto su quasi 55mila tamponi, 438 sono risultati positivi per la prima volta. In provincia di Como i nuovi casi sono stati 13 mentre il dato delle vittime nel territorio Comasco rimane a quota 2301 da inizio pandemia.

A doppio senso i ricoverati Covid: crescono quelli nelle terapie intensive (sono 58, due in più), calano quelli nei reparti ordinari (sono 384, nove in meno).

I decessi dall’inizio della pandemia, in Lombardia, sono 34.037, compresi i cinque registrati nelle passate 24 ore