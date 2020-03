Covid 19:Marche, 98 in terapia intensiva

(ANSA) – ANCONA, 15 MAR – Sono 98 i pazienti delle Marche positivi al coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 521 quelli in terapia intensiva, 461 quelli in isolamento domiciliare. In provincia di Pesaro Urbino si registra il maggior numero di caso positivi, 712, seguita da Ancona, 267, Macerata, 94, Fermo, 36, Ascoli Piceno, 14. Nelle Marche sono ricoverati anche 10 pazienti extra regione. Il maggior numero di ricoveri in terapia intensiva a Marche Nord, 25, poi Ospedali Riuniti di Ancona 22, a Camerino 18 pazienti in terapia intensiva e semintensiva, San Benedetto del Tronto 7, Fermo e Jesi 6, Civitanova Marche 5, Senigallia, Urbino e Inrca 3. Sono infine 3.458 i casi e contatti in isolamento domiciliare, tra cui 392 operatori sanitari.