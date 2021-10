Covid, 295 casi in Lombardia. Sono 27 in provincia di Como

Oscillano anche se di poco i nuovi casi di infezione in Lombardia. Oggi, a fronte di 55.852 tamponi effettuati, i nuovi casi positivi sono stati 295 con un tasso di positività, ovvero il numero dei contagiati rispetto alla popolazione, allo 0,5%. Tasso che ieri si era attestato sullo 0,8% e martedì sullo 0,4%. Numeri insomma che non destano preoccupazioni.

Stabile il numero dei ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali lombardi dove attualmente ci sono 63 pazienti, lo stesso numero di ieri.

I ricoverati non in terapia intensiva scendono, seppure di poco: 349 (-2 rispetto all’ultima rilevazione). Non tende purtroppo allo zero il numero dei decessi. Oggi, in Lombardia, sono stati 6. Il totale, dall’inizio dei conteggi della pandemia è di 34.075 vittime.

Per quanto riguarda la provincia di Como, si assiste a una leggera risalita dei nuovi positivi: 27 i casi di oggi contro i 20 di ieri e i 15 di martedì. Il tasso di positività sul Lario è stabile ormai da giorni al 10%. È fortunatamente fermo anche il numero dei decessi che hanno raggiunto un totale in provincia di Como di 2.302. Il numero complessivo dei contagiati è 62.330. Stabile anche la situazione dei ricoveri all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dove attualmente ci sono 12 pazienti in cura nel reparto Covid.

In Canton Ticino

In Canton Ticino i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 27. I pazienti ricoverati a causa del Coronavirus sono 12 e nei reparti di terapia intensiva, i letti occupati sono due. Da ieri, non sono stati segnalati nuovi decessi e il numero totale delle vittime da inizio pandemia è quindi 1.007.

La campagna vaccinale prosegue e ad oggi sono state somministrate 452.801 dosi e il 62.4% dei cittadini ha completato l’immunizzazione.